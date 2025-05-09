В честь празднования юбилея Дня Победы мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с теплыми поздравлениями. В своей речи он напомнил о значении этой даты для каждого жителя России.
«Сердечно поздравляю вас с Днем Победы. В мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества. Наша страна победила — и тем самым отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей», — сказал мэр Москвы в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
Ранее с поздравлениями к жителям своего города обратился и мэр Челябинска Алексей Лошкин, который отметил вклад челябинцев в Победу и подчеркнул важность сохранения памяти о героях войны и передачи исторического наследия молодому поколению. Подобные обращения в День Победы традиционно делают главы российских городов, напоминая о значимости этой даты для всей страны.
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