Собянин поздравил москвичей с Днем Победы. Видео

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Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы
Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В честь празднования юбилея Дня Победы мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с теплыми поздравлениями. В своей речи он напомнил о значении этой даты для каждого жителя России.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Победы. В мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества. Наша страна победила — и тем самым отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей», — сказал мэр Москвы в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

Ранее с поздравлениями к жителям своего города обратился и мэр Челябинска Алексей Лошкин, который отметил вклад челябинцев в Победу и подчеркнул важность сохранения памяти о героях войны и передачи исторического наследия молодому поколению. Подобные обращения в День Победы традиционно делают главы российских городов, напоминая о значимости этой даты для всей страны.

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В честь празднования юбилея Дня Победы мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с теплыми поздравлениями. В своей речи он напомнил о значении этой даты для каждого жителя России. «Сердечно поздравляю вас с Днем Победы. В мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества. Наша страна победила — и тем самым отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей», — сказал мэр Москвы в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее с поздравлениями к жителям своего города обратился и мэр Челябинска Алексей Лошкин, который отметил вклад челябинцев в Победу и подчеркнул важность сохранения памяти о героях войны и передачи исторического наследия молодому поколению. Подобные обращения в День Победы традиционно делают главы российских городов, напоминая о значимости этой даты для всей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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