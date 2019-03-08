Украинская полиция сделала заявление о колдунах и экстрасенсах в своих рядах

Сотрудники спецслужбы ставили «прослушку» на крыше дома, где расположен штаб Владимира Зеленского Фото: страница СБУ, Facebook

Министерство внутренних дел Украины заявило, что в его штате нет «колдунов и экстрасенсов». Так оно отреагировало на претензии Службы безопасности страны, обвинившей полицейских в срыве оперативных мероприятий.

В ведомстве пояснили, что полицейские проверяли поступившие от граждан сигналы о подозрительных лицах, работавших на крыше здания. В этом здании расположен в том числе предвыборный офис кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. «У МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые заблаговременно сообщали сотрудников полиции о том, что СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия», — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Белорусской в Киеве, где расположен предвыборный офис Зеленского. Бдительные граждане рассказали полицейским о подозрительных людях, которые растягивают на крыше провода и ставят аппаратуру неизвестного назначения, но при этом явно не являются сотрудниками сервисных компаний.

Прибывшие на место полицейские обследовали аппаратуру, после чего приняли решение изъять предметы на экспертизу. В СБУ обвинили нацполицию в срыве операции против «лица, подозреваемого в государственной измене». При этом в ведомстве наотрез отрицают, что собирали компромат на Зеленского или кого-то из его окружения, а также на «любого другого кандидата в президенты», напоминает RT.