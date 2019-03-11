Сенаторов попросили отклонить законы о фейках и оскорблении власти

Совет по правам человека (СПЧ) призвал членов Совфеда не принимать законы об оскорблении власти и о фейковых новостях. Заявление с резкой критикой законопроекта опубликовано на официальном сайте СПЧ.
«СПЧ рекомендует Совету Федерации РФ отклонить проанализированные законы в представленном виде и направить их на доработку», — говорится в заявлении общественников. В частности, в ходе изучения документа эксперты нашли «несогласованность юридических формулировок», «дискриминацию» пользователей социальных сетей и администраторов незарегистрированных в качестве СМИ сайтов и «некорректную» позицию законотворцев.
Также в СПЧ назвали чрезмерно жестокими меры наказания за нарушения данных законов. «Нормы об ответственности за распространение недостоверной информации представляются избыточными», — подчеркнули общественники. В Совете также признали, что для ряда СМИ наказание [от 400 тысяч до 1 млн рублей] за распространение недостоверной информации «равнозначно разорению».
Однако один из авторов законопроектов заявил, что документы будут приняты, несмотря на жесткую критику СПЧ и общественности. В беседе с РИА «Новости» сенатор Андрей Клишас подчеркнул, что «законы будут одобрены на заседании комитета во вторник и на пленарном заседании [Совфеда] в среду». Клишас добавил, что представлять законопроекты на заседаниях будет лично.
Ранее закон о наказании за распространение так называемых fake news был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Против документа высказались известные общественники и журналисты, в том числе телеведущий Владимир Соловьев, напоминает «Национальная служба новостей».