Житель Хакасии получил счет за коммуналку на полмиллиона рублей

Житель Саяногорска в Хакасии получил квитанцию за электроэнергию на 500 с лишним тысяч рублей. Мужчина пришел в ужас, увидев такую цифру, но оплачивать счет ему не пришлось, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Межрегиональную распределительную сетевую компанию (МРСК) Сибири.
«Его платеж за электричество в соответствии с переданными показаниями должен был составлять 526 тысяч рублей», — рассказали в компании. «Такая сумма привела жителя города металлургов просто в ужас», — отметили в МРСК. В компании признали, что потратить столько энергии «нереально ни за год, ни за два».
Оказалось, что житель Хакасии сам ошибся, когда передавал коммунальщикам данные со счетчиков. Ошибку заметили сотрудники местного «Энергосбыта». Они пересчитали сумму задолженности с новыми, правильными показаниями, и она снизилась практически до нуля.
Ранее подобная ситуация произошла в Перми, но уже по вине управляющей компании. Коммунальщики по ошибке прописали в квартире пермяка четыре тысячи человек и требовали с них два миллиона рублей. Позже управляющая компания признала свою ошибку, пересчитала данные и извинилась перед пермяком.