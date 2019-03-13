На Урале сотрудники ДПС поймали пьяного сына мэра, которого ранее «похищали» с машиной

Пьяного сына мэра города Тавды Свердловской области поймали инспекторы ГИБДД. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.
«Инспекторы хотели остановить автомобиль „Ленд Ровер“ для проверки документов, однако водитель попытался скрыться. После погони его удалось остановить возле дома на улице Лермонтова, 110. За рулем оказался Максим Лачимов, сын мэра. Он был пьян. Это было видно визуально и чувствовался запах, но от медицинского освидетельствования он отказался. Составлен протокол по статье 12.26 КоАП», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
В ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в декабре 2018 года в Тавде на улице Заводской в ДТП попал автомобиль Максима Лачимова. Подоспевшим госавтоинспекторам пьяный сын мэра рассказал, что спал на заднем сиденье своего автомобиля, когда машину вместе с ним угнал неизвестный. Было возбуждено административное производство по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». В итоге сыну мэра суд назначил штраф в одну тысячу рублей. Ранее Лачимов уже попадал в ДТП — снес знак «главная дорога», перевернулся и отказался от медосвидетельствования. Другой сын мэра, Алексей, также попадался пьяным за рулем и тоже отказывался от медицинского освидетельствования, дебоширил, прикрываясь именем отца.