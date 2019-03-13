12 марта 2019

Токио протестует из-за российских учений на Курилах

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 09:07
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Курилы, вертолет, курильские острова, курилы, кунашир
Япония против российских учений на южных КурилахФото: depositphotos.com © URA.RU
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Япония и Россия делят Курильские острова

Япония заявила протест России из-за учений, которые проводятся на Курилах. Японцы сочли, что со стороны россиян проводить учения на японской территории недопустимо.

«Токио сделал заявление Москве в связи с российскими учениями на Южных Курилах, сочтя их неприемлемыми», — пишет РИА «Новости». По словам представителя МИД Японии, заявление, исходя из юридической позиции, означает протест. Россия 12 марта начала учения на островах Итуруп и Кунашир, которые Токио признает территорией Японии, напоминает агентство Nation News. Военнослужащие мотострелкового подразделения тренировались вести наступление в сложных условиях.

Япония настаивает на необходимости вести переговоры с Россией для решения проблемы принадлежности Курильских островов и подписания мирного договора. Токио ставит условием признание островов Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан японской территорией. Москва же настаивает на том, что российский суверенитет над Курилами неоспорим, напоминает ИА FlashSiberia. Россия для заключения мирного договора выдвигает требование признать результаты Второй мировой войны и российский суверенитет над Курильскими островами, а в случае передачи островов Японии не размещать там американские военные базы.

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