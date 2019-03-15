В Тюмени из-за пассажира экстренно сел самолет, летевший в Нижневартовск

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 01:54
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Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, уральские авиалинии, авиация
Самолет «Уральских Авиалиний» совершил вынужденную посадку в ТюмениФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рейс 9903 авиакомпании «Уральские Авиалинии», следовавший по маршруту Уфа-Нижневартовск совершил вынужденную посадку в тюменском аэропорту Рощино. Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Лайнеру пришлось сменить курс из-за 60-летнего пассажира, у которого во время полета перестал прощупываться пульс, сообщает Telegram-канал «Нижневартовск / сейчас» со ссылкой на источники в тюменском аэропорту.

Капитан воздушного судна сообщил о ЧП в самолете диспетчерам Рощино. К моменту приземления воздушного судна мужчину уже ждали медики, они госпитализировали его в медсанчасть «Нефтяник».

Уточняется, что спустя 40 минут самолет продолжил полет в пункт назначения.

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