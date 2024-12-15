15 декабря 2024

Головина назвали лучшим российским футболистом года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Головин набрал 185 баллов в голосовании
Александр Головин набрал 185 баллов в голосовании Фото:

Полузащитника «Монако» Александра Головина назвали лучшим российским футболистом года. В голосовании участвовали 16 тренеров клубов РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 спортивных журналистов и болельщики, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Полузащитник сборной России и „Монако“ выиграл престижное голосование. Головин набрал 185 очков», — говорится в материале издательства.

Второе место занял легионер «Краснодара» Джон Кордоба. На третьем расположился Максим Глушенков, летом перебравшийся из «Локомотива» в «Зенит».

Александр Головин выступал за московский ЦСКА и выступает за сборную России. В 2023 году он выводил национальную команду на матч с Кубой с капитанской повязкой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полузащитника «Монако» Александра Головина назвали лучшим российским футболистом года. В голосовании участвовали 16 тренеров клубов РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 спортивных журналистов и болельщики, сообщает «Спорт-Экспресс». «Полузащитник сборной России и „Монако“ выиграл престижное голосование. Головин набрал 185 очков», — говорится в материале издательства. Второе место занял легионер «Краснодара» Джон Кордоба. На третьем расположился Максим Глушенков, летом перебравшийся из «Локомотива» в «Зенит». Александр Головин выступал за московский ЦСКА и выступает за сборную России. В 2023 году он выводил национальную команду на матч с Кубой с капитанской повязкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...