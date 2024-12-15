Полузащитника «Монако» Александра Головина назвали лучшим российским футболистом года. В голосовании участвовали 16 тренеров клубов РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 спортивных журналистов и болельщики, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Полузащитник сборной России и „Монако“ выиграл престижное голосование. Головин набрал 185 очков», — говорится в материале издательства.
Второе место занял легионер «Краснодара» Джон Кордоба. На третьем расположился Максим Глушенков, летом перебравшийся из «Локомотива» в «Зенит».
Александр Головин выступал за московский ЦСКА и выступает за сборную России. В 2023 году он выводил национальную команду на матч с Кубой с капитанской повязкой.
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