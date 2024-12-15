Три беспилотника атаковали Грозный: главное о спецоперации на 15 декабря

ВС РФ заняли Веселый Гай и Пушкино в ДНР. Потери ВСУ в ходе этих операций составили до 1,5 тысячи человек. Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников. Около 700 военнослужащих ВСУ оказались в окружении южнее Курахово. В ответ на атаку дронов на Грозный российская армия нанесла удары по Харькову, уничтожив около 200 украинских военных. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 15 декабря — в материале URA.RU.
ВС РФ взяли под контроль Веселый Гай и Пушкино
Российские войска заняли Веселый Гай и Пушкино в ДНР, уничтожив радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре установки ЗРК Patriot. ПВО сбила МиГ-29, восемь ракет HIMARS и 116 беспилотников. ВСУ потеряли около 1,5 тысячи военнослужащих за сутки.
ВСУ потеряли на курском направлении свыше 400 военных
За сутки на курском направлении ВСУ понесли потери свыше 400 военнослужащих, уничтожены танк, две БМП, три ББМ, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и десять минометов. Пятеро украинских военнослужащих сдались в плен, сообщает Минобороны РФ.
ПВО сбила 15 беспилотников над территорией России
Российские силы ПВО ночью сбили 15 украинских беспилотников, из которых 13 были уничтожены над Черным морем, а по одному — над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Группировка ВСУ из 700 человек попала в окружение южнее Курахово
Группировка ВСУ численностью около 700 человек, включая отряд спецназа, оказалась в окружении южнее города Курахово в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он отметил, что они попали в «огневой мешок» и теперь пытаются выйти из окружения разрозненными группами. Основные силы ВСУ осуществляют контратаки с целью пробить коридор для спасения окруженных. Рогов также сообщил, что до полного окружения украинские бойцы запрашивали команду на отступление, но им было отказано.
Грозный атаковали три беспилотника ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о двух ударах ВС РФ по объекту в Харькове, связанному с ВСУ, в ответ на утреннюю атаку трех беспилотников на Грозный, в результате чего уничтожено около 200 украинских военнослужащих.
Группа военных ВСУ сдалась в плен после получения агитлистовок
Российские военные с помощью дронов распространяют над позициями ВСУ листовки с призывом сдаться в плен, обещая сохранение жизни и хорошее обращение. По крайней мере один украинский военнослужащий подтвердил, что агитация повлияла на решение его группы сдаться без боя.
ВСУ обстреливают Серебрянский лес, пытаясь лишить ВС РФ естественных укрытий
В Донбассе сложилась критическая ситуация для ВСУ в шести крупных населенных пунктах: Торецке, Часовом Яре, Курахово, Покровске, Мирнограде и Великой Новоселке. В Серебрянском лесу ситуация напряженная, артиллерийские расчеты ВС РФ пытаются прервать снабжение украинской армии, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. В районе Торского выступа также идут бои, передает Пятый канал.
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