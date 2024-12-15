Жительница Пермского края получила штраф за тушение пожара

Жительница Краснокамского городского округа (Пермский край) получила административку за самостоятельное тушение пожара. Согласно закону, она обязана была сообщить о возгорании в Госпожарнадзор, но не сделала этого. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«В ходе проверки установлено, что потерпевшая обнаружила и потушила пожар самостоятельно. О случившемся в пожарную охрану не сообщила, за что и была привлечена к административной ответственности за нарушение правил противопожарного режима», — сказано в сообщении.
Пожар случился еще в июне 2024 года в дачном доме на территории Краснокамского городского округа. Сообщение о нем в пожарную охрану не поступало. В ноябре потерпевшая обратилась с заявлением о пожаре в орган Государственного пожарного надзора МЧС России. В результате женщину привлекли к административной ответственности.
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