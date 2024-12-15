Префект острова в Индийском океане рассказал о возможных потерях

Циклон «Шидо», обрушившийся на французский заморский департамент Майотта, мог привести к огромному числу жертв. Префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль предполагает, что число погибших может достигать сотен или даже тысяч.
«Может быть, мы приблизимся к тысяче, а то и к нескольким тысячам (погибших). Но очевидно, что, учитывая жестокость этого события (...) число будет намного выше», — сказал Франсуа-Ксавье Бьевиль, префект Майотты, на Mayotte La 1еre.
По информации телеканала BFMTV, врио главы министерства внутренних дел Франции Брюно Ретайо ожидается на Майотте в ближайший понедельник. Визит должен поддержать местные управленческие структуры и координировать действия по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Тропический циклон «Шидо» недавно обрушился на Майотту, французский заморский департамент, и стал наиболее мощным ураганом за последние 90 лет. Согласно информации от канала BFMTV, в результате стихийного бедствия погибли как минимум два человека, передает RT. Также отмечается значительный материальный ущерб.
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