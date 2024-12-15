15 декабря 2024

Префект острова в Индийском океане рассказал о возможных потерях

Префект Майотты: число погибших из-за циклона будет исчисляться сотнями
© Служба новостей «URA.RU»
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Циклон «Шидо» мог унести жизни сотен людей в Тихом океане — префект Майотты
Циклон «Шидо» мог унести жизни сотен людей в Тихом океане — префект Майотты Фото:

Циклон «Шидо», обрушившийся на французский заморский департамент Майотта, мог привести к огромному числу жертв. Префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль предполагает, что число погибших может достигать сотен или даже тысяч.

«Может быть, мы приблизимся к тысяче, а то и к нескольким тысячам (погибших). Но очевидно, что, учитывая жестокость этого события (...) число будет намного выше», — сказал Франсуа-Ксавье Бьевиль, префект Майотты, на Mayotte La 1еre.

По информации телеканала BFMTV, врио главы министерства внутренних дел Франции Брюно Ретайо ожидается на Майотте в ближайший понедельник. Визит должен поддержать местные управленческие структуры и координировать действия по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Тропический циклон «Шидо» недавно обрушился на Майотту, французский заморский департамент, и стал наиболее мощным ураганом за последние 90 лет. Согласно информации от канала BFMTV, в результате стихийного бедствия погибли как минимум два человека, передает RT. Также отмечается значительный материальный ущерб.

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Циклон «Шидо», обрушившийся на французский заморский департамент Майотта, мог привести к огромному числу жертв. Префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль предполагает, что число погибших может достигать сотен или даже тысяч. «Может быть, мы приблизимся к тысяче, а то и к нескольким тысячам (погибших). Но очевидно, что, учитывая жестокость этого события (...) число будет намного выше», — сказал Франсуа-Ксавье Бьевиль, префект Майотты, на Mayotte La 1еre. По информации телеканала BFMTV, врио главы министерства внутренних дел Франции Брюно Ретайо ожидается на Майотте в ближайший понедельник. Визит должен поддержать местные управленческие структуры и координировать действия по ликвидации последствий стихийного бедствия. Тропический циклон «Шидо» недавно обрушился на Майотту, французский заморский департамент, и стал наиболее мощным ураганом за последние 90 лет. Согласно информации от канала BFMTV, в результате стихийного бедствия погибли как минимум два человека, передает RT. Также отмечается значительный материальный ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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