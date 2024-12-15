15 декабря 2024

Фидан: Турция рассчитывает на контакт с Ираном и Россией по сирийскому вопросу

© Служба новостей «URA.RU»
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Турецкий дипломат подчеркнул готовность сторон урегулировать сирийский вопрос без конфликтов
Турецкий дипломат подчеркнул готовность сторон урегулировать сирийский вопрос без конфликтов Фото:

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил 15 декабря, что страна готова участвовать в диалоге с Ираном и Россией в новом периоде в Сирии для решения проблем. Об этом он рассказал телеканалу Al Arabiya.

«В новом периоде мы будем разговаривать и с Ираном, и с Россией. Постараемся решить проблемы таким образом, чтобы это было выгодно обеим сторонам, без конфликтов», — пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Фидана телеканалу Al Arabiya.

Министр заявил об отсутствии риска обострения ситуации в Сирии со стороны Ирана и России. Он подчеркнул, что обе страны обладают развитыми механизмами принятия решений, что позволяет адекватно реагировать на изменения.

Как ранее писало URA.RU, новые власти Сирии намерены заключить соглашение о совместной обороне с некоторыми странами. Конкретные государства не называются. О своей готовности помочь Сирии продовольствием заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет RT.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил 15 декабря, что страна готова участвовать в диалоге с Ираном и Россией в новом периоде в Сирии для решения проблем. Об этом он рассказал телеканалу Al Arabiya. «В новом периоде мы будем разговаривать и с Ираном, и с Россией. Постараемся решить проблемы таким образом, чтобы это было выгодно обеим сторонам, без конфликтов», — пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Фидана телеканалу Al Arabiya. Министр заявил об отсутствии риска обострения ситуации в Сирии со стороны Ирана и России. Он подчеркнул, что обе страны обладают развитыми механизмами принятия решений, что позволяет адекватно реагировать на изменения. Как ранее писало URA.RU, новые власти Сирии намерены заключить соглашение о совместной обороне с некоторыми странами. Конкретные государства не называются. О своей готовности помочь Сирии продовольствием заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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