Фидан: Турция рассчитывает на контакт с Ираном и Россией по сирийскому вопросу

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил 15 декабря, что страна готова участвовать в диалоге с Ираном и Россией в новом периоде в Сирии для решения проблем. Об этом он рассказал телеканалу Al Arabiya.
«В новом периоде мы будем разговаривать и с Ираном, и с Россией. Постараемся решить проблемы таким образом, чтобы это было выгодно обеим сторонам, без конфликтов», — пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Фидана телеканалу Al Arabiya.
Министр заявил об отсутствии риска обострения ситуации в Сирии со стороны Ирана и России. Он подчеркнул, что обе страны обладают развитыми механизмами принятия решений, что позволяет адекватно реагировать на изменения.
Как ранее писало URA.RU, новые власти Сирии намерены заключить соглашение о совместной обороне с некоторыми странами. Конкретные государства не называются. О своей готовности помочь Сирии продовольствием заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.