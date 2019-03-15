Врачи выяснили, какое будущее ждет спасенную в Москве девочку-маугли

Пятилетняя девочка-маугли, найденная в квартире-«помойке» на Ленинградском шоссе, может в будущем иметь серьезные проблемы с социализацией. Об этом рассказала журналистам президент благотворительного фонда «Шанс», психотерапевт, специалист по девиантному поведению Гелена Иванова.
По словам Ивановой, психика ребенка серьезно пострадала. «Она может научиться социальным навыкам, но ее психологическое развитие очень сильно нарушено», — приводят «Известия» комментарий психотерапевта.
При этом ребенка уже хотят забрать себе другие люди. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала изданию, что поступило уже несколько звонков с такой просьбой. Тем не менее, мать девочки тоже не хочет лишиться родительских прав и также намерена обратиться за помощью к детскому омбудсмену.
Ранее сообщалось, что девочку-маугли удалось спасть, вскрыв запертую квартиру на Ленинградском шоссе в Москве. Одичавший ребенок не говорил, девочка жила в заполненной хламом и отходами квартире. Мать ребенка, Ирину Геращенко, арестовали по обвинению в жестоком обращении с ребенком. Где находится отец девочки, пока никто не знает — мать перестала с ним общаться несколько лет назад, напоминает «Национальная служба новостей».