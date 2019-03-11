Анна Кузнецова выясняет обстоятельства жизни московской девочки-маугли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова разбирается в ситуации с девочкой, которую мать заперла в квартире на Ленинградском шоссе, заваленной мусором, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

«Уполномоченный по правам ребенка выясняет обстоятельства случившегося, малышка находится в больнице, ей оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении, которое приводит RT.

К проверке подключился уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, который рассказал, что соцслужбы не знали и не брали на контроль эту семью. «Странно, это все-таки квартира, не дом отдельный. Значит, соседи и раньше должны были чувствовать, что происходит, — предположил Бунимович в интервью телеканалу „Россия 24“. — Нужно разобраться почему не сработали те службы, которые должны были сработать гораздо раньше».

В СКР возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мать девочки задержана. Ребенок сейчас находится под присмотром медиков. У девочки наблюдаются признаки анорексии, в ее кожу на шее врос телефонный провод. Ребенок не обладает социальными навыками.