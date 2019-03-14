Екатеринбургский депутат объяснил, зачем идет на молебен за «храм у драмы»

Андрей Гусельников © Служба новостей «URA.RU» 14 марта 2019 в 17:42 Размер текста - 17 +

Им руководят не только религиозные чувства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Битва за храм Молебен в поддержку строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге обещает собрать многих екатеринбургских VIP. Среди тех, кто придет помолиться, будут бизнесмены, чиновники и депутаты. Как стало известно «URA.RU», одним из молящихся станет председатель комиссии по местному самоуправлению екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев. Как пояснил «URA.RU» депутат, им движут не только религиозные чувства. «От появления собора город только выиграет: не потратив ни рубля бюджетных средств, мы получим знаковый объект, новое городское пространство и совершенно новый вид набережной — сообщил „URA.RU“ депутат. — Я не стану призывать никого идти на молебен — это дело совести каждого». Алексей Вихарев признался, что они его семья — верующие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вихарев признался, что считает себя верующим человеком и регулярно ходит в церковь, причем вместе с семьей, в том числе с двумя маленькими дочками. «Каждую неделю не получается, потому что у детей напряженный тренировочный график, а у меня — рабочий: вынужден работать по выходным, — сказал депутат. — Но минимум два раза в месяц мы всей семьей посещаем воскресное богослужение». Сторонники строительства собора Святой Екатерины в воскресенье, 17 марта прервут длительное молчание и проведут первую за последние восемь лет публичную акцию — молебен на месте будущего строительства храма возле театра драмы. Он состоится на следующий день после новой акции противников — тематического концерта в Ельцин Центре.