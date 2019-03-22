Заключенные женской колонии на Урале записали видеообращение после скандала c издевательствами

Женщины-осужденные обвинили бывших заключённых в пиаре Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заключенные женской исправительной колонии №16 Свердловской области опровергли сообщения об издевательствах со стороны сотрудников учреждения. Они записали видеоролики, которые опубликованы на youtube-канале регионального ГУФСИН.

По словам женщин-заключенных, после скандала за них начали переживать родственники. «Посмотрите, похоже, что меня бьют? Я похожа на униженную и обездоленную, [похоже] что меня пинают, не кормят? У меня все нормально. Никто меня не бьет», — заявила одна из осужденных. По ее словам, администрация колонии адекватная, а к сотрудникам ИК можно обратиться и решить все вопросы.

Заключенные предположили, что люди, обвиняющие администрацию ИК в издевательствах, зарабатывают на этом деньги. «Я понимаю, если бы у того человека болела за нас душа. Но ему где-то свои деньги надо отработать. Пропиарится», — подчеркнули женщины. Они также обратились к родителям и близким, уточнив, что не стоит за них переживать, если у них не работают телефоны.

В начале марта вокруг свердловской ИК-16 разгорелся скандал. Бывшие заключенные рассказали правозащитникам об издевательствах и жестоких наказаниях со стороны сотрудников учреждения. Сигналы о проблемах в колонии поступали в Межрегиональный центр по правам человека. Позже прокуратура Свердловской области организовала проверку колонии.