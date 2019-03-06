06 марта 2019

Прокуратура проверит уральскую колонию, где заключенные пожаловались на издевательства

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 15:21
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
В колонию выехали сотрудники прокуратурыФото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Свердловской области организовала проверку женской исправительной колонии №16, бывшие заключенные которой пожаловались правозащитникам на издевательства со стороны сотрудников учреждения. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники аппарата прокуратуры области выехали в колонию, чтобы на месте проверить доводы представителей общественной организации и бывших заключенных», — отметили в ведомстве. В то же время изучаются видеозаписи с пояснениями осужденных о нарушении их прав в ИК-16. В прокуратуре отметили, что в 2018 году сотрудники надзорного органа уже выявляли нарушения бытовых и санитарных условий содержания в колонии, нарушения трудового законодательства и несоблюдение требований пожарной безопасности.

Ранее бывшие заключенные на пресс-конференции, организованной Межрегиональным центром по правам человека, заявили об издевательствах и жестоком обращении с ними в ИК-16. Они рассказали, в том числе, о наказании в виде «стояния» с утра до вечера в штрафном изоляторе.

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