Прокуратура проверит уральскую колонию, где заключенные пожаловались на издевательства

Прокуратура Свердловской области организовала проверку женской исправительной колонии №16, бывшие заключенные которой пожаловались правозащитникам на издевательства со стороны сотрудников учреждения. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники аппарата прокуратуры области выехали в колонию, чтобы на месте проверить доводы представителей общественной организации и бывших заключенных», — отметили в ведомстве. В то же время изучаются видеозаписи с пояснениями осужденных о нарушении их прав в ИК-16. В прокуратуре отметили, что в 2018 году сотрудники надзорного органа уже выявляли нарушения бытовых и санитарных условий содержания в колонии, нарушения трудового законодательства и несоблюдение требований пожарной безопасности.
Ранее бывшие заключенные на пресс-конференции, организованной Межрегиональным центром по правам человека, заявили об издевательствах и жестоком обращении с ними в ИК-16. Они рассказали, в том числе, о наказании в виде «стояния» с утра до вечера в штрафном изоляторе.