26 марта 2019
25 марта 2019

В Пермском крае на трассе перевернулся автобус с пассажирами. ВИДЕО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 13:09
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Борис Дубровский. Челябинск., колеса, автобус
В салоне автобуса находились 17 пассажиров (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Прикамье, на трассе Кукуштан — Чайковский, в районе деревни Устиново, 27 марта перевернулся рейсовый автобус. По предварительным информации ГИБДД, водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.

Предварительно установлено, что на 102-м километре водитель, управляя рейсовым автобусом, не справился с управлением и допустил его опрокидывание, — цитирует представителей УГИБДД по Пермскому краю портал 59.ru. По данным издания, в салоне находились 17 пассажиров, все совершеннолетние. Помощь врачей понадобилась четырем из них. Сейчас сотрудники полиции на месте ДТП устанавливают обстоятельства аварии.

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