В Прикамье, на трассе Кукуштан — Чайковский, в районе деревни Устиново, 27 марта перевернулся рейсовый автобус. По предварительным информации ГИБДД, водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.
Предварительно установлено, что на 102-м километре водитель, управляя рейсовым автобусом, не справился с управлением и допустил его опрокидывание, — цитирует представителей УГИБДД по Пермскому краю портал 59.ru. По данным издания, в салоне находились 17 пассажиров, все совершеннолетние. Помощь врачей понадобилась четырем из них. Сейчас сотрудники полиции на месте ДТП устанавливают обстоятельства аварии.