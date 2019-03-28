По итогам 2018 года из югорской полиции уволились порядка 1,2 тысяч сотрудников, что стало причиной кадрового голода внутри ведомства. Как заявил глава УМВД ХМАО Василий Романица, большинство увольнений произошло из-за пенсионной реформы.
Ситуацию обсудили 28 марта на заседании окружной думы Югры. После отчета главы полиции от парламентария Андрея Миляева последовал вопрос о причастности пенсионной реформы к массовому оттоку югорских полицейских. «Этот вопрос кадровых проблем в полиции неоднократно поднимался. Я так понимаю, что на фоне пенсионной реформы произошел большой отток сотрудников. Именно опытных сотрудников: оперативный состав, следственный. Как боретесь с этой проблемой?» — задал вопрос Миляев.
«В 18 году пенсионная реформа, которая широко обсуждалась в СМИ, не обошла стороной систему. Хоть изначально руководство МВД, депутаты Госдумы, а также разработчики реформы доводили информацию о том, что реформа не коснется МВД, тем не менее, психологический фактор сработал — в 2018 году в нашем округе уволилось тысяча двести сотрудников. А принято на службу было восемьсот», — ответил на вопрос кадровой проблемы Василий Романица.
Он добавил, что для большинства сотрудников мотивацией к увольнению стала именно пенсионная реформа (в отставку ушли силовики пенсионного возраста, которые боялись увеличения срока службы). Также Романица сообщил, что руководство УМВД ведет активную работу по устранению проблемы кадрового некомплекта, который составляет 8%. «На системной основе привлекаем СМИ, работаем с военкоматами и приглашаем людей на службу», — отметил глава УМВД.