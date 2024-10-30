В ХМАО следователи вернули в бюджет 5 миллиардов рублей

Следственный комитет вернул в бюджет ХМАО более пяти миллиардов рублей со скрытых фигурантами уголовных дел налогов, штрафов и пени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«В рамках расследования налоговых преступлений следователям следственного управления в 2024 году удалось добиться возмещения в бюджет государства уже более 5 миллиардов рублей. Это сумма сокрытых и неуплаченных фигурантами уголовных дел налогов, штрафов и пени», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.
В производстве силовиков было 92 уголовных дела по уклонению от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере, сокрытию денежных средств, облагаемых налогами и преднамеренное банкротство. Завершено расследование 20 дел, имущество обвиняемых арестовано на сумму свыше 430 миллионов рублей. Большинство фигурантов уголовных дел являются руководители предприятий.
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