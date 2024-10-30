30 октября 2024

В ХМАО следователи вернули в бюджет 5 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять миллиардов рублей возвращено следователями со скрытых фигурантами уголовных дел налогов
Пять миллиардов рублей возвращено следователями со скрытых фигурантами уголовных дел налогов Фото:

Следственный комитет вернул в бюджет ХМАО более пяти миллиардов рублей со скрытых фигурантами уголовных дел налогов, штрафов и пени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«В рамках расследования налоговых преступлений следователям следственного управления в 2024 году удалось добиться возмещения в бюджет государства уже более 5 миллиардов рублей. Это сумма сокрытых и неуплаченных фигурантами уголовных дел налогов, штрафов и пени», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В производстве силовиков было 92 уголовных дела по уклонению от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере, сокрытию денежных средств, облагаемых налогами и преднамеренное банкротство. Завершено расследование 20 дел, имущество обвиняемых арестовано на сумму свыше 430 миллионов рублей. Большинство фигурантов уголовных дел являются руководители предприятий.

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Следственный комитет вернул в бюджет ХМАО более пяти миллиардов рублей со скрытых фигурантами уголовных дел налогов, штрафов и пени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «В рамках расследования налоговых преступлений следователям следственного управления в 2024 году удалось добиться возмещения в бюджет государства уже более 5 миллиардов рублей. Это сумма сокрытых и неуплаченных фигурантами уголовных дел налогов, штрафов и пени», — сообщает пресс-служба Следственного комитета. В производстве силовиков было 92 уголовных дела по уклонению от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере, сокрытию денежных средств, облагаемых налогами и преднамеренное банкротство. Завершено расследование 20 дел, имущество обвиняемых арестовано на сумму свыше 430 миллионов рублей. Большинство фигурантов уголовных дел являются руководители предприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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