Полицейские Сургута нашли подростков, которые расстреляли городские автобусы

Полиция Сургута (ХМАО) установила подростков, которые расстреляли окна маршрутных автобусов из пневматического пистолета. Им грозит постановка на учет, сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.
«Пневматический пистолет подросткам подарил сосед. Они играли, и решили „опробовать“ его. Пистолет изъят. Проверка продолжается», — сообщили агентству в полиции.
Решается вопрос о постановке подростков на учет. Их родителям также грозит привлечение к административной ответственности.
Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута начала проверку из-за инцидента со стрельбой по автобусу. Очевидцы сообщили, что неизвестные повредили стекла у нескольких автомобилей и предположили, что окна были обстреляны.
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