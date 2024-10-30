30 октября 2024

Полицейские Сургута нашли подростков, которые расстреляли городские автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки расстреляли стекла автобусов из пневматического пистолета
Подростки расстреляли стекла автобусов из пневматического пистолета Фото:

Полиция Сургута (ХМАО) установила подростков, которые расстреляли окна маршрутных автобусов из пневматического пистолета. Им грозит постановка на учет, сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.

«Пневматический пистолет подросткам подарил сосед. Они играли, и решили „опробовать“ его. Пистолет изъят. Проверка продолжается», — сообщили агентству в полиции.

Решается вопрос о постановке подростков на учет. Их родителям также грозит привлечение к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута начала проверку из-за инцидента со стрельбой по автобусу. Очевидцы сообщили, что неизвестные повредили стекла у нескольких автомобилей и предположили, что окна были обстреляны.

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Полиция Сургута (ХМАО) установила подростков, которые расстреляли окна маршрутных автобусов из пневматического пистолета. Им грозит постановка на учет, сообщили URA.RU в пресс-службе полиции. «Пневматический пистолет подросткам подарил сосед. Они играли, и решили „опробовать“ его. Пистолет изъят. Проверка продолжается», — сообщили агентству в полиции. Решается вопрос о постановке подростков на учет. Их родителям также грозит привлечение к административной ответственности. Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута начала проверку из-за инцидента со стрельбой по автобусу. Очевидцы сообщили, что неизвестные повредили стекла у нескольких автомобилей и предположили, что окна были обстреляны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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