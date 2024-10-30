30 октября 2024

Wildberries определил самые популярные заказы у жителей ХМАО осенью

Жители ХМАО осенью чаще всего заказывают в интернете одежду и косметику
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане часто заказывают одежду, обувь и бьюти-товары
Югорчане часто заказывают одежду, обувь и бьюти-товары Фото:

Чаще всего жители ХМАО заказывают одежду и обувь, а также бьюти-товары, рассказали URA.RU аналитики Wildberries. Среди популярных категорий также оказались гаджеты.

«Топ категорий в ХМАО в этом году: одежда, красота, обувь, автомобильные товары, белье», — говорится в исследовании маркетплейса. Также часто югорчане заказывают текстиль для дома, продукты, посуду и аксессуары. Десятку популярный категорий замыкают смартфоны.

Больше всего денег при этом жители ХМАО тратят на пятновыводители, косметические маски и детские подгузники. В топе по расходам также влажные салфетки, носки, швабры и матрасы.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО резко выросли расходы на секс-игрушки. По данным аналитиков Ozon, весной траты в этом сегменте у покупателей увеличились почти на 50%.

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Чаще всего жители ХМАО заказывают одежду и обувь, а также бьюти-товары, рассказали URA.RU аналитики Wildberries. Среди популярных категорий также оказались гаджеты. «Топ категорий в ХМАО в этом году: одежда, красота, обувь, автомобильные товары, белье», — говорится в исследовании маркетплейса. Также часто югорчане заказывают текстиль для дома, продукты, посуду и аксессуары. Десятку популярный категорий замыкают смартфоны. Больше всего денег при этом жители ХМАО тратят на пятновыводители, косметические маски и детские подгузники. В топе по расходам также влажные салфетки, носки, швабры и матрасы. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО резко выросли расходы на секс-игрушки. По данным аналитиков Ozon, весной траты в этом сегменте у покупателей увеличились почти на 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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