Wildberries определил самые популярные заказы у жителей ХМАО осенью

Чаще всего жители ХМАО заказывают одежду и обувь, а также бьюти-товары, рассказали URA.RU аналитики Wildberries. Среди популярных категорий также оказались гаджеты.
«Топ категорий в ХМАО в этом году: одежда, красота, обувь, автомобильные товары, белье», — говорится в исследовании маркетплейса. Также часто югорчане заказывают текстиль для дома, продукты, посуду и аксессуары. Десятку популярный категорий замыкают смартфоны.
Больше всего денег при этом жители ХМАО тратят на пятновыводители, косметические маски и детские подгузники. В топе по расходам также влажные салфетки, носки, швабры и матрасы.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО резко выросли расходы на секс-игрушки. По данным аналитиков Ozon, весной траты в этом сегменте у покупателей увеличились почти на 50%.
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