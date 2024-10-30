30 октября 2024

Власти ХМАО доложили министру транспорта о развитии речных перевозок

© Служба новостей «URA.RU»
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Порядка 300 тысяч жителей ХМАО ежегодно пользуются речным транспортом
Порядка 300 тысяч жителей ХМАО ежегодно пользуются речным транспортом Фото:

Власти ХМАО доложили министру транспорта России Роману Старовойтову о развитии речных перевозок в округе. Водный транспорт одним из самых востребованных в регионе, ежегодно им пользуется порядка 300 тысяч югорчан, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«Статистика показывает, что внутренним водным транспортом пользуются около 300 тысяч жителей региона в год. По оценке Минтранса России, это делает Югру лидером среди субъектов страны. Правительство продолжит работу по развитию водного сообщения, обеспечивая безопасность и комфорт для пассажиров», — приводит telegram-канал слова замгубернатора Азат Ислаев.

Все водные маршруты в ХМАО обслуживает АО «Северречфлот» с помощью 28 теплоходов. Благодаря региональным субсидиям размер оплаты проезда для населения удалось снизить в среднем на 86%. Также власти региона заключили соглашение с АО «Машпромлизинг» на поставку 21 стоечного понтона — плавучих стоянок для высадок пассажиров на необорудованные причалом берега. Они будут поставлены в Югру в три этапа в ближайшие два года.

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Власти ХМАО доложили министру транспорта России Роману Старовойтову о развитии речных перевозок в округе. Водный транспорт одним из самых востребованных в регионе, ежегодно им пользуется порядка 300 тысяч югорчан, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «Статистика показывает, что внутренним водным транспортом пользуются около 300 тысяч жителей региона в год. По оценке Минтранса России, это делает Югру лидером среди субъектов страны. Правительство продолжит работу по развитию водного сообщения, обеспечивая безопасность и комфорт для пассажиров», — приводит telegram-канал слова замгубернатора Азат Ислаев. Все водные маршруты в ХМАО обслуживает АО «Северречфлот» с помощью 28 теплоходов. Благодаря региональным субсидиям размер оплаты проезда для населения удалось снизить в среднем на 86%. Также власти региона заключили соглашение с АО «Машпромлизинг» на поставку 21 стоечного понтона — плавучих стоянок для высадок пассажиров на необорудованные причалом берега. Они будут поставлены в Югру в три этапа в ближайшие два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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