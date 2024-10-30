Власти ХМАО доложили министру транспорта о развитии речных перевозок

Власти ХМАО доложили министру транспорта России Роману Старовойтову о развитии речных перевозок в округе. Водный транспорт одним из самых востребованных в регионе, ежегодно им пользуется порядка 300 тысяч югорчан, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«Статистика показывает, что внутренним водным транспортом пользуются около 300 тысяч жителей региона в год. По оценке Минтранса России, это делает Югру лидером среди субъектов страны. Правительство продолжит работу по развитию водного сообщения, обеспечивая безопасность и комфорт для пассажиров», — приводит telegram-канал слова замгубернатора Азат Ислаев.
Все водные маршруты в ХМАО обслуживает АО «Северречфлот» с помощью 28 теплоходов. Благодаря региональным субсидиям размер оплаты проезда для населения удалось снизить в среднем на 86%. Также власти региона заключили соглашение с АО «Машпромлизинг» на поставку 21 стоечного понтона — плавучих стоянок для высадок пассажиров на необорудованные причалом берега. Они будут поставлены в Югру в три этапа в ближайшие два года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!