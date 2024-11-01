Цены на легковые авто в России взлетели после роста ставки ЦБ

Индексация утилизационного сбора и повышение ставки Центробанка РФ привели к удорожанию легковых машин в стране. К такому выводу пришли в ассоциации «Российских автомобильных дилеров».
«Стоимость новых легковых автомобилей в октябре выросла в среднем на 2–5%. Рост цен объясняется индексацией утильсбора и высокой ключевой ставкой», — на данные ассоциации ссылается «Коммерсант». По мнению участников рынка, новые легковушки к концу года могут подорожать еще на 10%.
В Сбербанке спрогнозировали повышение ключевой ставки до 23% в декабре. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечает, что наметившаяся динамика не разгоняет инфляцию в России.
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