Мэрия Сургута передумала перекрывать участок дороги на центральной улице

Мэрия Сургута не будет перекрывать участок по проспекту Ленина в сторону Сургутского государственного университета из-за ремонтных работ. Об этом сообщается в сообществе администрации в соцсети «Вконтакте».
«Уважаемые сургутяне, информируем, что перекрытие движения по проспекту Ленина в сторону СурГУ с 22:00 часов 3 ноября и до 03:00 часов 5 ноября производиться не будет. Движение автобусов городских регулярных маршрутов будет осуществляться без изменений по установленным схемам», — сообщает мэрия в соцсети.
Ранее администрация планировала на сутки перекрыть участок дороги в центре города. Ограничить движение планировалось на проспекте Ленина от улицы Университетской до Сургутского государственного университета.
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