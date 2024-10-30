30 октября 2024

Мэрия Сургута передумала перекрывать участок дороги на центральной улице

Мэрия Сургута не будет перекрывать участок дороги на улице Ленина
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Сургута не будет ограничивать движение на участке по проспекту Ленина
Мэрия Сургута не будет ограничивать движение на участке по проспекту Ленина Фото:

Мэрия Сургута не будет перекрывать участок по проспекту Ленина в сторону Сургутского государственного университета из-за ремонтных работ. Об этом сообщается в сообществе администрации в соцсети «Вконтакте».

«Уважаемые сургутяне, информируем, что перекрытие движения по проспекту Ленина в сторону СурГУ с 22:00 часов 3 ноября и до 03:00 часов 5 ноября производиться не будет. Движение автобусов городских регулярных маршрутов будет осуществляться без изменений по установленным схемам», — сообщает мэрия в соцсети.

Ранее администрация планировала на сутки перекрыть участок дороги в центре города. Ограничить движение планировалось на проспекте Ленина от улицы Университетской до Сургутского государственного университета.

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Мэрия Сургута не будет перекрывать участок по проспекту Ленина в сторону Сургутского государственного университета из-за ремонтных работ. Об этом сообщается в сообществе администрации в соцсети «Вконтакте». «Уважаемые сургутяне, информируем, что перекрытие движения по проспекту Ленина в сторону СурГУ с 22:00 часов 3 ноября и до 03:00 часов 5 ноября производиться не будет. Движение автобусов городских регулярных маршрутов будет осуществляться без изменений по установленным схемам», — сообщает мэрия в соцсети. Ранее администрация планировала на сутки перекрыть участок дороги в центре города. Ограничить движение планировалось на проспекте Ленина от улицы Университетской до Сургутского государственного университета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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