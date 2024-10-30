«Золотое» крыльцо мэрии Сургута отремонтируют с задержкой в 3 месяца. Фото

Крыльцо мэрии Сургута, на ремонт которого ушло 20 миллионов рублей, сдадут зимой
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по капремонту крыльца мэрии Сургута затянулись
Работы по капремонту крыльца мэрии Сургута затянулись Фото:

Дорогостоящий ремонт крыльца администрации Сургута (ХМАО) завершится с опозданием в три месяца. Подрядчик, выигравший 20-миллионный аукцион, не смог вовремя доставить стройматериалы. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В настоящий момент окончание работ откладывается из-за задержки поставок материалов, необходимых для отделки фасада и входной группы. Планируемые сроки завершения работ по капитальному ремонту объекта — декабрь 2024 года», — прокомментировали в пресс-службе.

Работы, начавшиеся летом, по условиям контракта должны были быть закончены 31 августа. Аукцион выиграл подрядчик ООО «Стройгид». Мэрия Сургута за день до дедлайна подписала с ним допсоглашение о продлении работ до 15 октября, но строители все равно не уложились в сроки.

Ранее URA.RU писало, что ремонтники разместили у парадного входа в мэрию Сургута биотуалет и вагон-бытовку. Чиновники решили не пускать рабочих внутрь здания мэрии, поскольку это режимный объект.

Крыльцо администрации Сургута должны были достроить к сентябрю, но в конце октября оно все еще не сдано
Крыльцо администрации Сургута должны были достроить к сентябрю, но в конце октября оно все еще не сдано
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Дорогостоящий ремонт крыльца администрации Сургута (ХМАО) завершится с опозданием в три месяца. Подрядчик, выигравший 20-миллионный аукцион, не смог вовремя доставить стройматериалы. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В настоящий момент окончание работ откладывается из-за задержки поставок материалов, необходимых для отделки фасада и входной группы. Планируемые сроки завершения работ по капитальному ремонту объекта — декабрь 2024 года», — прокомментировали в пресс-службе. Работы, начавшиеся летом, по условиям контракта должны были быть закончены 31 августа. Аукцион выиграл подрядчик ООО «Стройгид». Мэрия Сургута за день до дедлайна подписала с ним допсоглашение о продлении работ до 15 октября, но строители все равно не уложились в сроки. Ранее URA.RU писало, что ремонтники разместили у парадного входа в мэрию Сургута биотуалет и вагон-бытовку. Чиновники решили не пускать рабочих внутрь здания мэрии, поскольку это режимный объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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