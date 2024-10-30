Дорогостоящий ремонт крыльца администрации Сургута (ХМАО) завершится с опозданием в три месяца. Подрядчик, выигравший 20-миллионный аукцион, не смог вовремя доставить стройматериалы. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В настоящий момент окончание работ откладывается из-за задержки поставок материалов, необходимых для отделки фасада и входной группы. Планируемые сроки завершения работ по капитальному ремонту объекта — декабрь 2024 года», — прокомментировали в пресс-службе.
Работы, начавшиеся летом, по условиям контракта должны были быть закончены 31 августа. Аукцион выиграл подрядчик ООО «Стройгид». Мэрия Сургута за день до дедлайна подписала с ним допсоглашение о продлении работ до 15 октября, но строители все равно не уложились в сроки.
Ранее URA.RU писало, что ремонтники разместили у парадного входа в мэрию Сургута биотуалет и вагон-бытовку. Чиновники решили не пускать рабочих внутрь здания мэрии, поскольку это режимный объект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!