Близкому к экс-главе внупола ХМАО Шипилову мэру прочат отставку. Инсайд

Главе Ханты-Мансийского района ХМАО Минулину прочат досрочную отставку
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Главе Ханты-Мансийского района прочат досрочную отставку
Главе Ханты-Мансийского района прочат досрочную отставку Фото:

Главе Ханты-Мансийского района Кириллу Минулину, который считался одним из ставленников бывшего первого заместителя губернатора ХМАО по политике Алексея Шипилова, прочат отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Говорят, что глава Ханты-Мансийского района Минулин вскоре может покинуть пост с формулировкой „по собственному желанию“. Однако вряд ли желание сложить полномочия досрочно у него на самом деле есть. Есть версия, что Минулин оказался в числе мэров-аутсайдеров по итогам летнего губернаторского тура по муниципалитетам, а в топе мэров за сентябрь он и вовсе на предпоследнем месте. Кроме того, проблемы в районе оказались гораздо серьезнее, чем это позиционировалось местными властями», — сообщает инсайдер.

По данным другого источника, Минулин показал себя с негативной стороны во время визита главы региона Руслана Кухарука в Горноправдинск этим летом. Такжы единороссы с большим отрывом проиграли выборы мэров поселений в муниципалитете. В Кедровом победил самовыдвиженец Рустам Абдурахманов (его соперник от ЕР набрал на 43%), а в Цингалах — коммунист Алексей Козлов, получивший поддержку 82,52% избирателей. Также к Минулину были претензии у ОНФ из-за премий, начисление которых общественники посчитали незаконным. 

Собеседник агентства, близкий к Дому правительства Югры, отметил, что планов уволить Минулина нет. Глава района был впервые назначен в 2016 году, в 2021-м переизбрался на второй срок, полномочия истекают в 2026 году. В истеблишменте считалось, что у него хорошие отношения не только с бывшим первым замом экс-губернатора Натальи Комаровой по политике, но и с ней самой.

Глава района не ответил на звонки журналиста агентства. В администрацию направлен запрос. Ответ ожидается.

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Главе Ханты-Мансийского района Кириллу Минулину, который считался одним из ставленников бывшего первого заместителя губернатора ХМАО по политике Алексея Шипилова, прочат отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Говорят, что глава Ханты-Мансийского района Минулин вскоре может покинуть пост с формулировкой „по собственному желанию“. Однако вряд ли желание сложить полномочия досрочно у него на самом деле есть. Есть версия, что Минулин оказался в числе мэров-аутсайдеров по итогам летнего губернаторского тура по муниципалитетам, а в топе мэров за сентябрь он и вовсе на предпоследнем месте. Кроме того, проблемы в районе оказались гораздо серьезнее, чем это позиционировалось местными властями», — сообщает инсайдер. По данным другого источника, Минулин показал себя с негативной стороны во время визита главы региона Руслана Кухарука в Горноправдинск этим летом. Такжы единороссы с большим отрывом проиграли выборы мэров поселений в муниципалитете. В Кедровом победил самовыдвиженец Рустам Абдурахманов (его соперник от ЕР набрал на 43%), а в Цингалах — коммунист Алексей Козлов, получивший поддержку 82,52% избирателей. Также к Минулину были претензии у ОНФ из-за премий, начисление которых общественники посчитали незаконным.  Собеседник агентства, близкий к Дому правительства Югры, отметил, что планов уволить Минулина нет. Глава района был впервые назначен в 2016 году, в 2021-м переизбрался на второй срок, полномочия истекают в 2026 году. В истеблишменте считалось, что у него хорошие отношения не только с бывшим первым замом экс-губернатора Натальи Комаровой по политике, но и с ней самой. Глава района не ответил на звонки журналиста агентства. В администрацию направлен запрос. Ответ ожидается.
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