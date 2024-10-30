Главе Ханты-Мансийского района Кириллу Минулину, который считался одним из ставленников бывшего первого заместителя губернатора ХМАО по политике Алексея Шипилова, прочат отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Говорят, что глава Ханты-Мансийского района Минулин вскоре может покинуть пост с формулировкой „по собственному желанию“. Однако вряд ли желание сложить полномочия досрочно у него на самом деле есть. Есть версия, что Минулин оказался в числе мэров-аутсайдеров по итогам летнего губернаторского тура по муниципалитетам, а в топе мэров за сентябрь он и вовсе на предпоследнем месте. Кроме того, проблемы в районе оказались гораздо серьезнее, чем это позиционировалось местными властями», — сообщает инсайдер.
По данным другого источника, Минулин показал себя с негативной стороны во время визита главы региона Руслана Кухарука в Горноправдинск этим летом. Такжы единороссы с большим отрывом проиграли выборы мэров поселений в муниципалитете. В Кедровом победил самовыдвиженец Рустам Абдурахманов (его соперник от ЕР набрал на 43%), а в Цингалах — коммунист Алексей Козлов, получивший поддержку 82,52% избирателей. Также к Минулину были претензии у ОНФ из-за премий, начисление которых общественники посчитали незаконным.
Собеседник агентства, близкий к Дому правительства Югры, отметил, что планов уволить Минулина нет. Глава района был впервые назначен в 2016 году, в 2021-м переизбрался на второй срок, полномочия истекают в 2026 году. В истеблишменте считалось, что у него хорошие отношения не только с бывшим первым замом экс-губернатора Натальи Комаровой по политике, но и с ней самой.
Глава района не ответил на звонки журналиста агентства. В администрацию направлен запрос. Ответ ожидается.
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