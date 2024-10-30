Вице-губернатору Елене Майер предстоит разобраться с проблемами главного спортивного учреждения ХМАО. Организатор статусных мероприятий «Юграмегаспорт», оперирующий миллиардами бюджетных рублей, оказался под прицелом генпрокурора РФ Краснова, поручившего подчиненным проинспектировать объекты, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона.
«Прокуратура и Роспотребнадзор заинтересовались отсутствием контракта на дератизацию в ЮМС и актами. В медкабинетах обнаружились лекарства со спорным сроком годности. Сейчас, с приходом нового вице-губернатора Майер, протеже ее предшественницы Елены Шумаковой и за меньшее могут оказаться в шаге от увольнения. И проблемы в подведе сулят неприятностями и директору депспорта Софье Конух, и руководителю ЮМС Артему Сухорущенко», — сообщает инсайдер.
Сухорущенко подтвердил проверку, но отметил что контракт на дератизацию был предоставлен не сразу из-за удаленности Центра теннисного спорта, которым заинтересовались надзорные ведомства, от главного офиса «Юграмегаспорт». «Мы еще не получили итоговые акты от Роспотребнадзора и прокуратуры, поэтому пока сказать, есть ли нарушения, не можем», — сообщил директор ЮМС. Комментарии РПН и прокуратуры ожидаются.
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