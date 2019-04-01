Социологи выяснили, над чьими шутками россияне смеются чаще всего

Подавляющее большинство зрителей юмористических программ — пенсионеры, выяснили социологи Фото: Илья Московец © URA.RU

Самые популярные у россиян юмористы — Евгений Петросян, Павел Воля и умерший два года назад Михаил Задорнов. Об этом говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню смеха.

«Любимыми юмористами россияне назвали Михаила Задорнова (21% и 28% среди 45-59-летних), Евгения Петросяна (20% и 28% среди 60-летних) и Павла Волю (20% среди 18-24 лет)», — приводит ТАСС результаты опроса. 14% россиян смеются над шутками Гарика «Бульдога» Харламова, еще 5% назвали смешным творчество Владимира Винокура, Максима Галкина и Ефима Шифрина.

В то же время у 13% респондентов нет любимого комика, еще 18% россиян не смогли дать точный ответ. Также социологи выяснили, что 70% зрителей юмористических программ — пенсионеры.

Ранее ученые Университетского колледжа Лондона предостерегали пожилых людей не смотреть телевизор чаще трех часов в день. Согласно их исследованию, постоянный просмотр ТВ-программ ускоряет развитие деменции.