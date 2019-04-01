В Нижневартовске обвиняют сотрудников ОМОНа Росгвардии в жестком избиении подозреваемых в краже газового конденсата. Об этом сами пострадавшие пишут в социальных сетях, информацию подтвердил адвокат задержанных Хамзат Израилов.
По словам адвоката Хамзата Израилова, четверо из задержанных (всего из было восемь) после избиения были госпитализированы. «Заявление в прокуратуру отправим сегодня. Будем требовать привлечь в ответственности сотрудников ОМОНа за нанесенные телесные повреждения и за издевательства — люди стояли несколько часов в позе звездочки. Их избивали, выражались нецензурно. Медицинская помощь не оказывалась, хотя они просили», — рассказал Израилов.
В соцсетях опубликовано видео, как одного из задержанных уносят на носилках. Мужчина жалуется, что ему нечем дышать. На другой видеозаписи задержанный за кражу газового конденсата Владимир Кабанов уверяет, что они не оказывали сопротивление. «Выбивали [признание] того, чего я не делал. Били и палкой, и стреляли. Скорее всего, из травмата», — рассказал Кабанов, показав в подтверждение дырку в кроссовке, куда попала пуля.
В пресс-службе окружного управления Росгвардии пообещали прокомментировать заявления об избиении позднее. Само задержание произошло 30 марта. По официальной информации, сотрудники Росгвардии оказали силовую поддержку полицейским. «Злоумышленники совершали хищение газового конденсата путем несанкционированной врезки в напорный нефтепровод и последующей закачки в цистерну автомобиля „КАМАЗ“. Предварительно установлено, что ущерб от данных преступных деяний составил свыше 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „кража“», — говорится в официальном сообщении МВД Югры.