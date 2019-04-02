Самому яркому члену команды Тунгусова нашли замену в антикоррупционном совете главы Екатеринбурга

Ковальчик сменил Кожемяко в составе совета при мэре Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Вместо бывшего первого заместителя главы Екатеринбурга Алексея Кожемяко в состав совета при главе Екатеринбурга по противодействию коррупции ввели его преемника — нынешнего замглавы Александра Ковальчика. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Ковальчик заменил Кожемяко. Это чисто технические изменения. Человек сменил место работы — он, соответственно, выбыл», — отметили в мэрии. Там также подчеркнули, что антикоррупционный совет при главе Екатеринбурга собирается не на регулярной основе, а только когда поступают «определенные сигналы». В совет входят 19 человек, включая самого мэра Александра Высокинского, который его возглавляет. Это в том числе прокурор города Светлана Кузнецова, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников и председатель гордумы Игорь Володин.

В январе стало известно, что Кожемяко, который считался самым ярким членом команды бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, увольняется из мэрии. Он стал руководителем индустриального парка «Уралмаш», дочернего предприятия легендарного «Уралмашзавода». Ковальчик же теперь является не только зампредседателя антикоррупционного совета при мэре Екатеринбурга, но и возглавляет соответствующую комиссию в администрации.