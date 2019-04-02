Названы условия, при которых Алексей Миллер уйдет из «Газпрома»

Слухи об уходе Миллера из «Газпрома» активно обсуждаются накануне собрания акционеров корпорации Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Уход Алексея Миллера с поста главы правления ПАО «Газпром» возможен только после завершения флагманских проектов корпорации «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Таким мнением с корреспондентом «URA.RU» поделился глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

В последнее время возобновились обсуждения возможного ухода Миллера из «Газпрома». Эксперт считает, что подобные слухи появились в рамках назначений и увольнений в корпорации: с поста зампредседателя правления ушел Андрей Круглов, который станет замглавы Министерства финансов России. «В этом контексте появляются новые слухи о том, что руководитель тоже может подвергнуться ротации. Эти слухи появляются ежегодно на протяжении всего руководства Миллера. Особенно активно они обсуждаются перед годовым собранием акционеров», — рассказал Пасечник.

Также эксперт отметил, что крупные проекты, которые были инициированы в последние годы, вряд ли позволят уйти из корпорации Алексею Миллеру. «Нужно завершить масштабные стройки „Северный поток“, „Турецкий поток“ и „Сила Сибири“. Плюс там перспективы новых веток в Китай. Еще работы непочатый край. Я сомневаюсь, что каким-то образом эти слухи могут быть объективны», — считает глава Фонда национальной энергетической безопасности. Он уточнил, что вопрос преемника Миллера на посту главы правления «Газпрома» «сейчас не является актуальным». Пасечник добавил, что возможный уход топ-менеджера не повлияет на работу «дочек» корпорации в регионах, так как их деятельность курируют «доверенные люди».

Получить оперативный комментарий в пресс-службе ПАО «Газпром» корреспонденту «URA.RU» не удалось. В корпорацию был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.