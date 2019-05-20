Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев удивился большому числу своих заместителей. Глава кабмина выразил мнение на совещании с вице-премьерами 20 мая.
«Много все-таки вице-премьеров у нас», — говорит Медведев в тот момент, когда в кабинете рассаживаются члены правительства. Ролик опубликовали в telegram-канале RIA Kremlinpool с подписью: «Вице-премьеры сегодня удивили Медведева, явившись к нему на совещание в полном составе».
Сейчас у Медведева
20 мая на совещании с заместителями Медведев обсуждал вопросы целевого набора в вузы за счет бюджета и развития территории опережающего развития «Курилы»,