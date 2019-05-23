Криминальный авторитет в скором времени будет конвоирован из Москвы в Волгоград Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности, Следственного комитета и Министерства внутренних дел задержан криминальный авторитет Евгений Ремезов. Его подозревают в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году.

По данным следствия, в 2003 году бизнесмен Ремезов, которого в узких кругах считали криминальным авторитетом, арендовал в Волгограде 16,5 тысяч квадратных метров земли на главном рынке города. Торговые площади он так же сдавал в аренду и получал «колоссальную прибыль», сообщили в пресс-службе СКР. Для восполнения бюджета губернатор через суд вернул арендуемую Ремезовым землю в собственность города, за что последний решил убить главу региона.

«Совершить это преступление он поручил своим доверенным лицам — членам возглавляемой им преступной группы, а сам в это время выехал за пределы России, тем самым создавая алиби», — пояснили в СК.

В ноябре 2016 года на территорию частного дома в Волгограде, где Бочаров жил с семьей, проникли несколько неизвестных и попытались поджечь стену здания. Уголовное дело возбуждено по статьям «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога» и «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности».