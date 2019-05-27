Путин обсудил с патриархом Кириллом ситуацию вокруг сквера в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудили ситуацию со строительством собора в сквере в центре Екатеринбурга. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, затрагивали ситуацию. Они (Путин и Кирилл — прим. ред.) весьма откровенно обмениваются мнениями по самым актуальным вопросам», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. При этом он отказался раскрыть детали разговора о ситуации со сквером.
Ранее Путин уже делал заявление о конфликте вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга. Президент дал указание региональным властям провести опрос среди горожан на тему необходимости появления собора. Тогда Путин подчеркнул, что нужно действовать так, как решит большинство, при этом не забыв о желаниях меньшинства.
Несанкционированные акции протеста в сквере у театра драмы, где планировалось построить храм, начались 13 мая. Незаконные сборища защитников продолжались несколько дней и неоднократно заканчивались стычками с силовиками и арестами активистов.
Конфликт удалось сгладить только после указания Путина провести опрос. Также в историю со сквером вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который посоветовал не строить храм в сквере и предложить сторонам конфликта не менее четырех других площадок для собора. Свердловские власти пообещали предложить другие места для строительства храма, напоминает «Национальная служба новостей». Последнее слово в истории сказали представители компаний РМК и УГМК, являющиеся соучредителями Фонда Святой Екатерины, который собирался построить храм.