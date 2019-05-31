Новые правила ОСАГО, роуминг и цифровое телевидение: что изменится в жизни россиян с 1 июня

Автомобилистам придется сообщать в ГАИ о модернизации своих машин Фото: Илья Московец © URA.RU

В начале июня в силу вступит ряд изменений, которые так или иначе коснутся жизни россиян. Нововведения почувствуют на себе в первую очередь автомобилисты, операторы сотовой связи и молодые родители.

Так, с 1 июня вступает в силу закон об отмене внутрисетевого роуминга. На территории России все входящие звонки в сетях любых операторов будут бесплатными. Фактически отмена роуминга произошла осенью прошлого года, однако в Крыму роуминг продолжал действовать.

С начала лета молодые родители смогут получать пособия на детей по месту фактического проживания. До этого подать заявление на получение выплат можно было только по месту прописки. Теперь же, чтобы начать получать пособие на одного ребенка, необходимо обратиться в местные органы опеки, на второго и последующих детей — в Пенсионный фонд.

С 1 июня супруги смогут оформлять совместные завещания, в которых можно прописать порядок передачи их имущества детям или родственникам после смерти обоих или одного из супругов. Кроме того, с 1 июня наследователи и наследники смогут заключать соглашения об обязательствах последних перед первыми.

Отныне автомобилисты должны уведомлять ГАИ о модернизации своих машин. Чаще всего это — перевод автомобилей на газовое топливо, установка фаркопов и внедорожный тюнинг. Помимо этого, в спорах по ОСАГО будет участвовать финомбудсмен. Для страховщиков это будет платным, в то время как владельцы авто платить не будут.

С 6 июня в силу вступит новый закон, запрещающий торговым сетям возвращать поставщикам непроданные скоропортящиеся продукты, срок хранения которых менее 30 дней. В правительстве полагают, что таким образом получится избавить производителей от рисков и заставить магазины снижать цены на товары, у которых истекает срок годности.

В 36 регионах стартует третий этап перехода на цифровое ТВ, который коснется 62 миллионов человек. После перехода на «цифру» они получат бесплатный доступ к телеканалам, которые ранее смотрели только платно, — в частности, РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».