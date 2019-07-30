В Югре коммунальщиков заставят снизить размер платы для жителей

После рассмотрения дела в ФАС Югры плата за коммуналку для сургутян может быть снижена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

УФАС Югры возбудило дело против шести управляющих компаний (УК) Сургута из-за завышения платы за услуги по содержанию жилья. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в самом ведомстве.

«В УФАС поступили обращения от жителей. Мы считаем, что управляющие компании неправильно производят расчеты по содержанию общедомового имущества. А также незаконно используют ставку НДС при расчетах с жителями за жилищные услуги, поскольку они освобождены от нее по законодательству», — прокомментировал ситуацию корреспонденту «URA.RU» заместитель начальника УФАС Югры Василий Иванов. По словам чиновника, эти дела о нарушении антимонопольного законодательства будут рассмотрены специальной комиссией 12 сентября. Претензии отправлены в адрес УК «Гравитон», «ДЕЗ ЦЖР», «ДЕЗ ВЖР», «Сервис-3», «Система», «Запад».

Обращения от жителей Сургута в адрес УФАС Югры перенаправил депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков. В беседе с корреспондентом «URA.RU» он заявил, что коммунальщики намеренно завышают размер платы за услуги по содержанию жилфонда. «Мы хотим добиться понижения платы для граждан. Причем, чтобы речь шла не только об этих шести управляющих компаниях, но и о других, которые завышают тарифы. А это происходит повсеместно. В министерство финансов России ушел запрос, чтобы они также высказали свое мнение на этот счет», — сказал Селюков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что инициативная группа сургутян собиралась судиться с рядом управляющих компаний, которые выставляют жителем плату за жилищные услуги с учетом НДС.