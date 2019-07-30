В Пермском крае изменили прожиточный минимум

Сумму прожиточного минимума увеличили Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство Пермского края увеличило прожиточный минимум на 374 рубля. Постановление за подписью исполняющего обязанности председателя правительства региона Ольги Антипиной опубликовано на официальном сайте правовой информации.

«Установить величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю за второй квартал 2019 года в расчете на душу населения в размере 10 556 рублей», — указано в постановлении. Для трудоспособного населения это показатель установлен в размере 11,3 тысячи рублей, детей — 10,7 тысячи рублей, пенсионеров — 8,3 тысячи рублей.

В первом квартале 2019 года размер прожиточного минимума в Прикамье составлял 10182 рубля. Он устанавливается в соответствие с федеральным законом «О прожиточном минимуме в РФ». С 2013 года при определении его величины учитывают стоимость продуктов питания в натуральных показателях. Непродовольственные товары и услуги соотносят со стоимостью продуктов.