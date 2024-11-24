В Березниках построят спорткомплекс с сауной и бассейном за 2,5 миллиарда рублей

В Березниках (Пермский край) возведут универсальный спорткомплекс. Сейчас краевые власти ищут подрядчика для выполнения работ.
«Строительство универсального спортивного комплекса в Березниках. Заказчиком выступает ГКУ „Управление капитального строительства Пермского края“. Начальная и максимальная цена контракта — 2,5 млрд рублей. Строительство необходимо завершить до 28 августа 2027 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
В здании появятся 25-метровый бассейн с шестью дорожками, спортзалы, в том числе для соревнований с трибунами на 550 мест, площадка для баскетбола 3х3 со стометровой беговой дорожкой. В спорткомплексе также предусмотрены буфет, оздоровительно-восстановительный комплекс с сауной, парковки и другие объекты.
Общая площадь четырехэтажного здания составит до 17 тысяч квадратных метров. Спорткомплекс будет работать 12 часов в день. За смену он сможет принимать 296 человек.
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