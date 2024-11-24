24 ноября 2024

В Березниках построят спорткомплекс с сауной и бассейном за 2,5 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Завершить строительство спорткомплекса в Березниках планируется в 2027 году
Завершить строительство спорткомплекса в Березниках планируется в 2027 году Фото:

В Березниках (Пермский край) возведут универсальный спорткомплекс. Сейчас краевые власти ищут подрядчика для выполнения работ.

«Строительство универсального спортивного комплекса в Березниках. Заказчиком выступает ГКУ „Управление капитального строительства Пермского края“. Начальная и максимальная цена контракта — 2,5 млрд рублей. Строительство необходимо завершить до 28 августа 2027 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

В здании появятся 25-метровый бассейн с шестью дорожками, спортзалы, в том числе для соревнований с трибунами на 550 мест, площадка для баскетбола 3х3 со стометровой беговой дорожкой. В спорткомплексе также предусмотрены буфет, оздоровительно-восстановительный комплекс с сауной, парковки и другие объекты.

Общая площадь четырехэтажного здания составит до 17 тысяч квадратных метров. Спорткомплекс будет работать 12 часов в день. За смену он сможет принимать 296 человек.

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В Березниках (Пермский край) возведут универсальный спорткомплекс. Сейчас краевые власти ищут подрядчика для выполнения работ. «Строительство универсального спортивного комплекса в Березниках. Заказчиком выступает ГКУ „Управление капитального строительства Пермского края“. Начальная и максимальная цена контракта — 2,5 млрд рублей. Строительство необходимо завершить до 28 августа 2027 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. В здании появятся 25-метровый бассейн с шестью дорожками, спортзалы, в том числе для соревнований с трибунами на 550 мест, площадка для баскетбола 3х3 со стометровой беговой дорожкой. В спорткомплексе также предусмотрены буфет, оздоровительно-восстановительный комплекс с сауной, парковки и другие объекты. Общая площадь четырехэтажного здания составит до 17 тысяч квадратных метров. Спорткомплекс будет работать 12 часов в день. За смену он сможет принимать 296 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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