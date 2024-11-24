В Перми пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ

В Перми пройдет акция с тестированием на ВИЧ-инфекцию, приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Площадка для экспресс-тестирования будет открыта 29 ноября в ТЦ Колизей Атриум (ул. Ленина, 60) с 12 до 15 часов.
«В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю с 25 ноября начинает работу телефонная „горячая“ линия по профилактике ВИЧ-инфекции, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. Специалисты будут принимать звонки с 9:30 до 17:30 до 30 ноября.
Информация по теме также доступна на ресурсе СТОПВИЧСПИД.РФ. Телефон Единого Консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.
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