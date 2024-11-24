24 ноября 2024

В Перми пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Перми пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ
В Перми пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ Фото:

В Перми пройдет акция с тестированием на ВИЧ-инфекцию, приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Площадка для экспресс-тестирования будет открыта 29 ноября в ТЦ Колизей Атриум (ул. Ленина, 60) с 12 до 15 часов.

«В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю с 25 ноября начинает работу телефонная „горячая“ линия по профилактике ВИЧ-инфекции, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. Специалисты будут принимать звонки с 9:30 до 17:30 до 30 ноября.

Информация по теме также доступна на ресурсе СТОПВИЧСПИД.РФ. Телефон Единого Консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми пройдет акция с тестированием на ВИЧ-инфекцию, приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Площадка для экспресс-тестирования будет открыта 29 ноября в ТЦ Колизей Атриум (ул. Ленина, 60) с 12 до 15 часов. «В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю с 25 ноября начинает работу телефонная „горячая“ линия по профилактике ВИЧ-инфекции, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. Специалисты будут принимать звонки с 9:30 до 17:30 до 30 ноября. Информация по теме также доступна на ресурсе СТОПВИЧСПИД.РФ. Телефон Единого Консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...