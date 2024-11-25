У «Пятерочки» в Краснокамске бывший заключенный набросился с ножом на прохожего

В Краснокамске Пермского края мужчина набросился с «розочкой» и ножом на прохожего. Причиной конфликта стало отношение последнего к заключенным одной из пермских колоний, рассказали в суде.
«В Краснокамске в состоянии алкогольного опьянения 45-летний местный житель услышал, как возле „Пятерочки“ громко разговаривает компания мужчин. Один из них оскорбительно выражался по поводу осужденных, отбывавших наказание в одной из исправительных колоний. Это не понравилось краснокамцу, поскольку ранее он находился именно в этой колонии», — говорится на странице Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».
В ходе драки нападавший сначала пытался ударить оппонента «розочкой», а затем порезал его ножом. Также пострадал очевидец, вмешавшийся в потасовку. Бывший заключенный в итоге вновь попал на скамью подсудимых, а после отправился в колонию строгого режима отбывать срок в четыре с половиной года.
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