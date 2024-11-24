Власти Перми снова ищут перевозчиков на пять автобусных маршрутов

Власти Перми повторно объявили торги на обслуживание пяти автобусных маршрутов. Общая стоимость лотов составляет почти 6,4 млрд рублей.
«Маршруты №32 „Микрорайон Васильевка — Центральный рынок“ и №53 „Центральный рынок — 10-й микрорайон“. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,9 млрд рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Ранее перевозчика на маршруты №32 и №53 найти не удалось, так как единственная поданная заявка не соответствовала требованиям.
Подрядчиков также ищут для обслуживания маршрутов №1 «Микрорайон Садовый — станция Пермь-II» и №67 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый». Стоимость контракта составляет 1,8 млрд рублей. Маршрут №14 выделили в отдельный лот стоимостью 1,6 млрд рублей.
На маршрутах №1 и №14 должны появиться автобусы особо большого класса. Ранее на конкурсы не поступило ни одной заявки, поэтому их признали несостоявшимися.
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