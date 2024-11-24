24 ноября 2024

Власти Перми снова ищут перевозчиков на пять автобусных маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прошлые торги на обслуживание маршрутов №№1, 14, 32, 53 и 67 признали несостоявшимися
Прошлые торги на обслуживание маршрутов №№1, 14, 32, 53 и 67 признали несостоявшимися Фото:

Власти Перми повторно объявили торги на обслуживание пяти автобусных маршрутов. Общая стоимость лотов составляет почти 6,4 млрд рублей.

«Маршруты №32 „Микрорайон Васильевка — Центральный рынок“ и №53 „Центральный рынок — 10-й микрорайон“. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,9 млрд рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Ранее перевозчика на маршруты №32 и №53 найти не удалось, так как единственная поданная заявка не соответствовала требованиям. 

Подрядчиков также ищут для обслуживания маршрутов №1 «Микрорайон Садовый — станция Пермь-II» и №67 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый». Стоимость контракта составляет 1,8 млрд рублей. Маршрут №14 выделили в отдельный лот стоимостью 1,6 млрд рублей.

На маршрутах №1 и №14 должны появиться автобусы особо большого класса. Ранее на конкурсы не поступило ни одной заявки, поэтому их признали несостоявшимися. 

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Власти Перми повторно объявили торги на обслуживание пяти автобусных маршрутов. Общая стоимость лотов составляет почти 6,4 млрд рублей. «Маршруты №32 „Микрорайон Васильевка — Центральный рынок“ и №53 „Центральный рынок — 10-й микрорайон“. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,9 млрд рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Ранее перевозчика на маршруты №32 и №53 найти не удалось, так как единственная поданная заявка не соответствовала требованиям.  Подрядчиков также ищут для обслуживания маршрутов №1 «Микрорайон Садовый — станция Пермь-II» и №67 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый». Стоимость контракта составляет 1,8 млрд рублей. Маршрут №14 выделили в отдельный лот стоимостью 1,6 млрд рублей. На маршрутах №1 и №14 должны появиться автобусы особо большого класса. Ранее на конкурсы не поступило ни одной заявки, поэтому их признали несостоявшимися. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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