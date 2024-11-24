24 ноября 2024

Полмиллиона рублей получила пермячка, упав на тротуаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Лед делает опасными улицы Перми (архивное фото)
Лед делает опасными улицы Перми (архивное фото) Фото:

Суд в Перми обязал выплатить жительнице города 430 тысяч рублей. Она поскользнулась на тротуаре, а упав, сломала плечо. Деньги взыскали с компании, которая убирает снег и лед с улиц.

«В результате падения женщина закрытый оскольчатый перелом плеча со смещением. Ей потребовались операция и длительное восстановление. В ходе судебного процесса было установлено, что причиной падения стало наличие наледи на дорожной поверхности. Виновной признана обслуживающая данный участок дороги подрядная организация», — рассказали в службе судебный приставов.

В итоге суд постановил взыскать в пользу потерпевшей 400 тысяч рублей компенсации морального вреда и еще 30 тысяч за оплату адвоката. Приставы наложили арест на счета компании, которая вскоре выплатила женщине проложенную сумму.

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Суд в Перми обязал выплатить жительнице города 430 тысяч рублей. Она поскользнулась на тротуаре, а упав, сломала плечо. Деньги взыскали с компании, которая убирает снег и лед с улиц. «В результате падения женщина закрытый оскольчатый перелом плеча со смещением. Ей потребовались операция и длительное восстановление. В ходе судебного процесса было установлено, что причиной падения стало наличие наледи на дорожной поверхности. Виновной признана обслуживающая данный участок дороги подрядная организация», — рассказали в службе судебный приставов. В итоге суд постановил взыскать в пользу потерпевшей 400 тысяч рублей компенсации морального вреда и еще 30 тысяч за оплату адвоката. Приставы наложили арест на счета компании, которая вскоре выплатила женщине проложенную сумму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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