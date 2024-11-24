Полмиллиона рублей получила пермячка, упав на тротуаре

Суд в Перми обязал выплатить жительнице города 430 тысяч рублей. Она поскользнулась на тротуаре, а упав, сломала плечо. Деньги взыскали с компании, которая убирает снег и лед с улиц.
«В результате падения женщина закрытый оскольчатый перелом плеча со смещением. Ей потребовались операция и длительное восстановление. В ходе судебного процесса было установлено, что причиной падения стало наличие наледи на дорожной поверхности. Виновной признана обслуживающая данный участок дороги подрядная организация», — рассказали в службе судебный приставов.
В итоге суд постановил взыскать в пользу потерпевшей 400 тысяч рублей компенсации морального вреда и еще 30 тысяч за оплату адвоката. Приставы наложили арест на счета компании, которая вскоре выплатила женщине проложенную сумму.
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