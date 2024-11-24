Пермские турагенства не стали отменять путевки в Абхазию

Пермский туристический бизнес продолжил отправлять туры в Абхазию, несмотря на акции протестов в Сухуме. Желающих досрочно покинуть место отдыха или отменить тур в регионе не наблюдается, пишет «РБК Пермь» со ссылкой на экспертов.
«Туры, которые были посажены, спокойно летят. У нас не было никаких конфликтных ситуаций, а волнения в Абхазии были и ранее, они длятся уже примерно несколько дней. Уже оформившие свои путевки пермяки не отказываются от своих путешествий. Путешественники понимают, что деньги им так или иначе вернут, поэтому они предпочитают дождаться стабилизации ситуации в Абхазии», — говорят эксперты.
Ранее Минэкономразвития порекомендовало россиянам временно отказаться от поездок в Абхазию. Несмотря на возможные риски, протесты там никак не повлияли на спрос.
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