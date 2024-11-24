24 ноября 2024

В Перми регистрируют бренд чемпионата «Битва роботов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Товарный знак будут использовать для наименования электроники
Товарный знак будут использовать для наименования электроники Фото:

В Перми топ-менеджер Promobot решил зарегистрировать бренд международного чемпионата «Битва роботов». Об этом пишет Коммерсант-Пермь со ссылкой на данные сервиса znakoved.ru.

«Новый товарный знак будут использовать для наименования электроники, ПО и для услуг в сфере телекоммуникаций, обучения и профподготовки. Заявку на регистрацию бренда 18 ноября подал топ-менеджер Promobot», — пишет издание.

Ренее URA.RU рассказывало о том, что команда Пермского Политеха «Зверобой» после победы на этапе «Битвы роботов» в Екатеринбурге стала уверенней в себе и заявила, что в финале у них нет конкурентов среди россиян. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал усовершенствовать робота, который на чемпионате в Перми занял лишь четвертое место.

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В Перми топ-менеджер Promobot решил зарегистрировать бренд международного чемпионата «Битва роботов». Об этом пишет Коммерсант-Пермь со ссылкой на данные сервиса znakoved.ru. «Новый товарный знак будут использовать для наименования электроники, ПО и для услуг в сфере телекоммуникаций, обучения и профподготовки. Заявку на регистрацию бренда 18 ноября подал топ-менеджер Promobot», — пишет издание. Ренее URA.RU рассказывало о том, что команда Пермского Политеха «Зверобой» после победы на этапе «Битвы роботов» в Екатеринбурге стала уверенней в себе и заявила, что в финале у них нет конкурентов среди россиян. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал усовершенствовать робота, который на чемпионате в Перми занял лишь четвертое место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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