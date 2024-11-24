В Перми регистрируют бренд чемпионата «Битва роботов»

В Перми топ-менеджер Promobot решил зарегистрировать бренд международного чемпионата «Битва роботов». Об этом пишет Коммерсант-Пермь со ссылкой на данные сервиса znakoved.ru.
«Новый товарный знак будут использовать для наименования электроники, ПО и для услуг в сфере телекоммуникаций, обучения и профподготовки. Заявку на регистрацию бренда 18 ноября подал топ-менеджер Promobot», — пишет издание.
Ренее URA.RU рассказывало о том, что команда Пермского Политеха «Зверобой» после победы на этапе «Битвы роботов» в Екатеринбурге стала уверенней в себе и заявила, что в финале у них нет конкурентов среди россиян. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал усовершенствовать робота, который на чемпионате в Перми занял лишь четвертое место.
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