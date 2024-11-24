В аэропорту Перми у самолета нашли повреждения двигателя

Повреждения левого двигателя обнаружили специалисты пермского аэропорта Большое Савино у одного из самолетов. Об этом сообщает профильный telegram-канал Aviaincident.
«При проведении технического обслуживания обнаружены забоины на вентиляторе левого двигателя воздушного судна. Произведен осмотр взлетно-посадочной полосы, маршрута руления. Посторонних предметов, птиц не обнаружено», — говорится в сообщении. Экипаж также не заметил ничего необычного, и о попадании посторонних предметов в самолет не говорил.
Речь идет о самолете Boeing 738. Он используется компанией «Победа» и прилетел в Пермь этой ночью из Сочи. Судя по табло аэропорта Большое Савино, борт вылетел обратно сегодня утром по расписанию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!