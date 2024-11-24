24 ноября 2024

В аэропорту Перми у самолета нашли повреждения двигателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблему обнаружили на земле
Проблему обнаружили на земле Фото:

Повреждения левого двигателя обнаружили специалисты пермского аэропорта Большое Савино у одного из самолетов. Об этом сообщает профильный telegram-канал Aviaincident.

«При проведении технического обслуживания обнаружены забоины на вентиляторе левого двигателя воздушного судна. Произведен осмотр взлетно-посадочной полосы, маршрута руления. Посторонних предметов, птиц не обнаружено», — говорится в сообщении. Экипаж также не заметил ничего необычного, и о попадании посторонних предметов в самолет не говорил.

Речь идет о самолете Boeing 738. Он используется компанией «Победа» и прилетел в Пермь этой ночью из Сочи. Судя по табло аэропорта Большое Савино, борт вылетел обратно сегодня утром по расписанию.

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Повреждения левого двигателя обнаружили специалисты пермского аэропорта Большое Савино у одного из самолетов. Об этом сообщает профильный telegram-канал Aviaincident. «При проведении технического обслуживания обнаружены забоины на вентиляторе левого двигателя воздушного судна. Произведен осмотр взлетно-посадочной полосы, маршрута руления. Посторонних предметов, птиц не обнаружено», — говорится в сообщении. Экипаж также не заметил ничего необычного, и о попадании посторонних предметов в самолет не говорил. Речь идет о самолете Boeing 738. Он используется компанией «Победа» и прилетел в Пермь этой ночью из Сочи. Судя по табло аэропорта Большое Савино, борт вылетел обратно сегодня утром по расписанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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