В Пермском крае власти раскрыли количество погибших на производстве рабочих

В Пермском крае за девять месяцев текущего года на производстве произошло 362 несчастных случая (за аналогичный период 2023 года — 394), 70 из которых — с тяжелыми последствиями. Статистика приводится на сайте министерства труда и соцразвития края.
«По оперативным данным Государственной инспекции труда в Пермском крае за девять месяцев 2024 года в организациях региона зарегистрировано 70 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, включая 49 тяжелых несчастных случаев, шесть групповых несчастных случаев. В результате несчастных случаев на производстве за девять месяцев 2024 года на производстве погибло 17 работников», — сообщают в ведомстве.
По количеству несчастных случаев с тяжелыми последствиями лидирует обрабатывающая промышленность (27). Следом идут строительство (13), оптовая и розничная торговля (7), транспортировка и хранение (6). Больше всего несчастных случаев произошло в Перми.
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