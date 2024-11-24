24 ноября 2024

В Пермском крае власти раскрыли количество погибших на производстве рабочих

В Пермском крае на производстве погибли 17 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотни рабочих получили травмы на производстве в Пермском крае в текущем году
Сотни рабочих получили травмы на производстве в Пермском крае в текущем году Фото:

В Пермском крае за девять месяцев текущего года на производстве произошло 362 несчастных случая (за аналогичный период 2023 года — 394), 70 из которых — с тяжелыми последствиями. Статистика приводится на сайте министерства труда и соцразвития края.

«По оперативным данным Государственной инспекции труда в Пермском крае за девять месяцев 2024 года в организациях региона зарегистрировано 70 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, включая 49 тяжелых несчастных случаев, шесть групповых несчастных случаев. В результате несчастных случаев на производстве за девять месяцев 2024 года на производстве погибло 17 работников», — сообщают в ведомстве.

По количеству несчастных случаев с тяжелыми последствиями лидирует обрабатывающая промышленность (27). Следом идут строительство (13), оптовая и розничная торговля (7), транспортировка и хранение (6). Больше всего несчастных случаев произошло в Перми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае за девять месяцев текущего года на производстве произошло 362 несчастных случая (за аналогичный период 2023 года — 394), 70 из которых — с тяжелыми последствиями. Статистика приводится на сайте министерства труда и соцразвития края. «По оперативным данным Государственной инспекции труда в Пермском крае за девять месяцев 2024 года в организациях региона зарегистрировано 70 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, включая 49 тяжелых несчастных случаев, шесть групповых несчастных случаев. В результате несчастных случаев на производстве за девять месяцев 2024 года на производстве погибло 17 работников», — сообщают в ведомстве. По количеству несчастных случаев с тяжелыми последствиями лидирует обрабатывающая промышленность (27). Следом идут строительство (13), оптовая и розничная торговля (7), транспортировка и хранение (6). Больше всего несчастных случаев произошло в Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...