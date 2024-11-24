24 ноября 2024

Проект нового медицинского центра в Перми прошел госэкспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
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Медцентр должны построить в 2026 году
Медцентр должны построить в 2026 году Фото:

Проект медицинского центра, который планируется возвести на ул. Пушкина, 30а, получил положительное заключение от экспертов. Теперь девелопер, который ранее получил земельный участок, может приступать к работам.

«Проектная документация на строительство медицинского центра по ул. Пушкина, 30а в Перми получила положительное заключение экспертизы. Девелопером объекта является компания „ЭКСО Проперти“, проект медицинской клиники в 2023 году получил статус приоритетного инвестиционного», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Об идее строительства клиники стало известно в 2023 году. Тогда директор ООО «ЭКСО Проперти» Денис Коногоров заявил, что намерен открыть в Перми центр восстановления волос. В апреле 2024 года компания увеличила сумму инвестиций в объект с 80 до 380 млн рублей. 

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Проект медицинского центра, который планируется возвести на ул. Пушкина, 30а, получил положительное заключение от экспертов. Теперь девелопер, который ранее получил земельный участок, может приступать к работам. «Проектная документация на строительство медицинского центра по ул. Пушкина, 30а в Перми получила положительное заключение экспертизы. Девелопером объекта является компания „ЭКСО Проперти“, проект медицинской клиники в 2023 году получил статус приоритетного инвестиционного», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Об идее строительства клиники стало известно в 2023 году. Тогда директор ООО «ЭКСО Проперти» Денис Коногоров заявил, что намерен открыть в Перми центр восстановления волос. В апреле 2024 года компания увеличила сумму инвестиций в объект с 80 до 380 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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