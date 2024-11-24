Проект нового медицинского центра в Перми прошел госэкспертизу

Проект медицинского центра, который планируется возвести на ул. Пушкина, 30а, получил положительное заключение от экспертов. Теперь девелопер, который ранее получил земельный участок, может приступать к работам.
«Проектная документация на строительство медицинского центра по ул. Пушкина, 30а в Перми получила положительное заключение экспертизы. Девелопером объекта является компания „ЭКСО Проперти“, проект медицинской клиники в 2023 году получил статус приоритетного инвестиционного», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Об идее строительства клиники стало известно в 2023 году. Тогда директор ООО «ЭКСО Проперти» Денис Коногоров заявил, что намерен открыть в Перми центр восстановления волос. В апреле 2024 года компания увеличила сумму инвестиций в объект с 80 до 380 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!