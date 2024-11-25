Рыбак из Перми Артур Юсупов выловил из реки старинный водолазный ботинок. Фотографии необычного трофея он опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«Очередной поход за налимом не увенчался успехом. Зато вот какая штука попалась. Не знаю для чего это, но носок сделан из латуни или бронзы. Задний ремень из натуральной кожи. Нижняя часть изготовлена из дерева пропитанного. Общий вес составляет примерно 10 кг», — написал удивленный рыбак.
В комментариях к посту пермяки безошибочно угадали в необычной вещи старинный водолазный ботинок. Кто-то из рыбаков предложил сдать его в музей, у других были более необычные идеи. «Надо отправить его на передачу „Что? Где? Когда?“. Пусть знатоки угадывают, что такое в черном ящике», — предложил Валерий Чалов.
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