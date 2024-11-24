В Перми на пожаре погибла женщина

В Мотовилихинском районе Перми 24 ноября на улице Краснознаменная загорелся 2-х квартирный жилой дом. В пожаре погибла женщина. Четыре человека смогли эвакуироваться самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края.
«Сообщение о пожаре на ул. Краснознаменная поступило 24 ноября в 14 часов 57 минут. По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит горение 2-х квартирного жилого дома. На пожаре травмированных нет, четверо человек эвакуировались самостоятельно до приезда спецслужб. К сожалению, есть погибшая женщина», — сказано в сообщении.
Уточняется, что площадь пожара составила 72 квадратных метра. К месту вызова были направлены 24 специалиста и четыре единицы техники. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
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