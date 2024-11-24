24 ноября 2024

В Перми на пожаре погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 72 квадратных метра
Площадь пожара составила 72 квадратных метра Фото:

В Мотовилихинском районе Перми 24 ноября на улице Краснознаменная загорелся 2-х квартирный жилой дом. В пожаре погибла женщина. Четыре человека смогли эвакуироваться самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края.

«Сообщение о пожаре на ул. Краснознаменная поступило 24 ноября в 14 часов 57 минут. По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит горение 2-х квартирного жилого дома. На пожаре травмированных нет, четверо человек эвакуировались самостоятельно до приезда спецслужб. К сожалению, есть погибшая женщина», — сказано в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила 72 квадратных метра. К месту вызова были направлены 24 специалиста и четыре единицы техники. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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В Мотовилихинском районе Перми 24 ноября на улице Краснознаменная загорелся 2-х квартирный жилой дом. В пожаре погибла женщина. Четыре человека смогли эвакуироваться самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края. «Сообщение о пожаре на ул. Краснознаменная поступило 24 ноября в 14 часов 57 минут. По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит горение 2-х квартирного жилого дома. На пожаре травмированных нет, четверо человек эвакуировались самостоятельно до приезда спецслужб. К сожалению, есть погибшая женщина», — сказано в сообщении. Уточняется, что площадь пожара составила 72 квадратных метра. К месту вызова были направлены 24 специалиста и четыре единицы техники. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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